Пищепром Ставрополья наращивает объемы отгрузок

22 апр. 10:12

Предприятия пищевой промышленности Ставропольского края, несмотря на сложности, вызванные антироссийскими санкциями, увеличивают производство. Об этом сообщил председатель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"Предприятия работают, сохраняют коллективы и даже планируют увеличить объемы отгрузок", - констатировал он.

Далее Полюбин отметил интересные инициативы представителей молочной, мясной, алкогольной, отраслей. По его словам, все инициативы будут проработаны, наиболее перспективным будет оказана господдержка.