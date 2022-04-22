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Пищепром Ставрополья наращивает объемы отгрузок

Пищепром Ставрополья наращивает объемы отгрузок

Предприятия пищевой промышленности Ставропольского края, несмотря на сложности, вызванные антироссийскими санкциями, увеличивают производство. Об этом сообщил председатель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"Предприятия работают, сохраняют коллективы и даже планируют увеличить объемы отгрузок", - констатировал он.

Далее Полюбин отметил интересные инициативы представителей молочной, мясной, алкогольной, отраслей. По его словам, все инициативы будут проработаны, наиболее перспективным будет оказана господдержка.

 

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