Выходные в Казахстане будут морозными

22 апр. 10:01

Казгидромет предупреждает о похолодании до минус десяти в выходные в Казахстане.

"В ближайшие дни северные регионы страны останутся под властью Северо-западного антициклона, который вызовет прекращение осадков и сохранит низкие ночные температуры воздуха до 5-10 мороза", - сообщают синоптики.

На остальной территории страны 23-25 апреля будет дождливо в связи со смещением циклона из района Средиземного моря. Дождь и мокрый снег ожидаются на востоке и в центре Казахстана, также возможны туман и гололед, на юге республики пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром.

С 25 апреля температура воздуха постепенно начнет повышаться на большей части страны, за исключением южных регионов. На севере страны воздух прогреется до плюс 10-18, на западе - до плюс 20-25.