Ильхам Алиев: Азербайджан может перестать признавать территориальную целостность Армении

22 апр. 9:46

Азербайджан может не признать территориальную целостность Армении, если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, заявил сегодня азербайджанский президент Ильхам Алиев на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

Выступая с приветственной речью, Ильхам Алиев отметил, что нынешние переговоры с Азербайджаном по подписанию мирного договора являются для Армении последним шансом.

Он напомнил, что Армения согласилась с обязательностью пяти принципов мирного договора, которые выдвинул Азербайджан (включая взаимное признание территориальной целостности и взаимный отказ от территориальных претензий), и призвал Ереван не затягивать переговоры, как тормозился политико-дипломатический процесс во время войны.

Если же Армения не воспользуется шансом на мирную жизнь и продолжит затягивать переговоры, то в ответ Азербайджан официально объявит о непризнании территориальной целостности Армении.

Итоги войны, в свою очередь, должны быть для Армении предупреждением о том, чем заканчивается военное противостояние с Азербайджаном.