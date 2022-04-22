МИД: Россия открыта для честного диалога с США

22 апр. 9:47

Россия открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США, сообщил заместитель директора Департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.

По его словам, ситуация вокруг Украины стала, во многом, следствием того, что "США и НАТО отмахнулись от наших озабоченностей, требований предоставить юридические обязывающие гарантии безопасности". Кошелев подчеркнул, что сегодня диалога по основным направлениям взаимодействия с Вашингтоном не существует.

"Со своей стороны могу подчеркнуть, что мы открыты для честного и взаимоуважительного диалога - в той степени, в какой к этому готовы США", - отметил он в рамках круглого стола на тему "Кризис в российско-американских отношениях", организованного Дипломатической академией МИД РФ.

"В МИД мы считаем, что любые конфликтные ситуации заканчиваются переговорами. Других инструментов воздействия для продвижения своей политики, кроме как за столом переговоров отстаивать свои позиции и вырабатывать юридически-обязывающие документы, у нас нет", - сказал дипломат.

Кошелев назвал ключевым инструментом каналы связи между РФ и США. "Хочу вам подтвердить, что подобные каналы существуют по линии внешнеполитических ведомств", - уточнил он.

У Москвы и Вашингтона уже есть исторический опыт контактов в условиях конфронтации, который работал в годы холодной войны, напомнил дипломат.

"Мы сохраняем надежду на то, что возвращение к нормальности состоится. Разумеется, подобная работа потребует движения с двух сторон, исключительно на принципах взаимоуважения и соблюдения интересов... Что бы ни происходило, Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, на которых лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности", - констатировал Кошелев.