В Шатре Рамадана прошел вечер Азербайджана (фоторепортаж)

2 апреля в Москве, на Поклонной горе, открылся Шатер Рамадана. Он будет работать до 3 мая – весь в месяц Рамадан по мусульманскому календарю. В этом году в проекте, культурно-просветительская программа которого направлена на раскрытие темы этнокультурного многообразия, принимают участие десять стран: ОАЭ, Турция, Катар, Иран, а также республики СНГ.

21 апреля в Шатре прошел вечер Азербайджана.

Шатер Рамадана – ежегодный культурно-благотворительный проект, организуемый Духовным Управлением мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман РФ и правительства Москвы. К Мемориальной мечети на Поклонной горе с заходом солнца стекаются желающие разделить праздничный ужин-ифтар, послушать со сцены выступления и творческие номера профессиональных национальных коллективов.