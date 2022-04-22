Берлин заплатит рекордную сумму за российские энергоресурсы

22 апр. 9:37

Германия в текущем году заплатит рекордные суммы России за нефть и газ, пишет Deutsche Wirschafts Nachrichten.

Расходы ФРГ на российскую нефть могут вырасти с 11,4 млрд евро до 14,3 млрд евро ,а на газ - с 8,8 млрд евро в прошлом году до 17,6 миллиарда евро в этом. Плюс, по данным исследования, порядка 2 млрд евро придется заплатить за уголь.

Напомним, Германия и другие западные страны столкнулись с резкой инфляцией после введения антироссийских санкций. Несмотря на рост цен на энергоресурсы, в Европе продолжают звучать призывы снизить зависимость от России.