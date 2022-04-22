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Турагенты выступают за исключение Сочи из программы кешбэка

Турагенты выступают за исключение Сочи из программы кешбэка

Альянс турагентов России предлагает исключить из осеннего этапа программы туристического кешбэка Сочи, чтобы уделить больше внимания регионам юга России, которые недосчитались туристов из-за закрытия аэропортов, пишут "Известия".

Письмо с предложением направлено в правительство РФ.

"Суть нашего предложения - исключить Сочи из будущего этапа распродажи туров с кешбэком. Там и так все хорошо, и давать кешбэк за туры в этот регион - все равно что тушить пожар бензином. На мой взгляд, это неправильно, когда один регион жирует, а остальные затягивают пояса", - сообщил вице-президент АТА Алексан Мкртчян.

Аэропорты Анапы, Геленджика, Симферополя и других южных городов приостановили полеты с 24 февраля. На майские праздники в эти регионы также не ожидается большого потока туристов, так как не остается времени для бронирования даже если полеты разрешат. Туристы, желающие отдохнуть на черноморском побережье отдают предпочтение Сочи, куда по-прежнему можно долететь.

"Ограничения негативным образом сказались на турпотоке в эти регионы. Большинство россиян либо не могут туда добраться, либо вынуждены ехать поездом или автомобилем, что влияет на сроки и стоимость поездки", - добавил Мкртчян.

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