Турагенты выступают за исключение Сочи из программы кешбэка

22 апр. 9:33

Альянс турагентов России предлагает исключить из осеннего этапа программы туристического кешбэка Сочи, чтобы уделить больше внимания регионам юга России, которые недосчитались туристов из-за закрытия аэропортов, пишут "Известия".

Письмо с предложением направлено в правительство РФ.

"Суть нашего предложения - исключить Сочи из будущего этапа распродажи туров с кешбэком. Там и так все хорошо, и давать кешбэк за туры в этот регион - все равно что тушить пожар бензином. На мой взгляд, это неправильно, когда один регион жирует, а остальные затягивают пояса", - сообщил вице-президент АТА Алексан Мкртчян.

Аэропорты Анапы, Геленджика, Симферополя и других южных городов приостановили полеты с 24 февраля. На майские праздники в эти регионы также не ожидается большого потока туристов, так как не остается времени для бронирования даже если полеты разрешат. Туристы, желающие отдохнуть на черноморском побережье отдают предпочтение Сочи, куда по-прежнему можно долететь.

"Ограничения негативным образом сказались на турпотоке в эти регионы. Большинство россиян либо не могут туда добраться, либо вынуждены ехать поездом или автомобилем, что влияет на сроки и стоимость поездки", - добавил Мкртчян.