Власти Ингушетии поддержат рынок труда

22 апр. 9:33

В этом году Ингушетия получила средства на организацию трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, и общественных работ для безработных. Об этом информирует пресс-служба главы и правительства региона.

"Более 80 млн рублей выделено Ингушетии на реализацию в 2022 году мер по поддержке рынка труда в условиях внешнего санкционного давления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выделенные средства будут направлены на организацию временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, будет направлено более 42 млн рублей с охватом 661 человека, еще более 21 млн рублей уйдет на организацию общественных работ для порядка 397 безработных граждан.