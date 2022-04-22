Макрон: эмбарго на российский газ не обсуждается

22 апр. 9:29

Вопрос введения эмбарго на поставки российского газа в Европу может стать предметом обсуждения в рамках санкций по Украине, однако в настоящее время не обсуждается, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Это вопрос, который может оказаться на столе переговоров, но пока еще не сегодня. По углю и нефти уже ведутся переговоры, по газу еще нет", - сказал он в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, передает РИА Новости.

Далее французский лидер отметил, что Европа должна обеспечить свой энергетический суверенитет.