В Госдуме захотели сократить работу гипермаркетов по воскресеньям

22 апр. 9:24

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил Минпромторгу изменить график работы крупных гипермаркетов по воскресеньям, сообщает RT со ссылкой на копию обращения парламентария к министру Денису Мантурову.

В письме говорится, что сокращение часов деятельности крупных торговых центров положительно скажется на развитии российских фермерских рынков, так как сейчас мер по поддержке таких малых сельхозпредприятий недостаточно.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)", - написал Матвейчев.

По его мнению, альтернативой для покупателей могут стать небольшие магазины в шаговой доступности, а также ярмарки, имеющие либо узкую "экологическую" специализацию, либо слишком ограниченную и локальную аудиторию.