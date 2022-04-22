В КБР усилят антитеррористическую защищенность важных объектов

22 апр. 9:23

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков заявил о том, что в республике будет усилена безопасность важных объектов.

"Принят ряд решений, направленных на усиление мер антитеррористической защищенности социальных, туристических, промышленных, транспортных объектов, а также объектов топливно-промышленного комплекса", - проинформировал республиканский лидер по итогам совместного заседания антитеррористической комиссии (АТК) и оперативного штаба в КБР.

Далее Коков обратил внимание на то, что также будет усилена ответственность должностных лиц за исполнение решений АТК в части обеспечения безопасности объектов.