Врач: здоровое питание может быть опасным

22 апр. 8:56

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, когда здоровое питание может нанести вред.

Прежде всего, заботясь о своем здоровье нужно помнить о принципе "ничего слишком". Так, одержимость здоровым питанием грозит расстройствами пищевого поведения, что, в свою очередь, может привести к гормональным сбоям и появлению ОКР.

По словам собеседницы "Вечерней Москвы", пищевая "паранойя" заключается в том, что человек превращает правильное питание в цель жизни, а это может стать серьезной психологической проблемой. "В результате параноидальных мыслей о том, что можно заболеть, подхватить какой-то недуг, вегетативная нервная система начинает сдавать свои позиции. Начинается гормональный сбой, защитные функции организма перестают функционировать", - раскрыла врач типичный сценарий расстройства.

"Человек может себя довести даже до летального исхода", - отметила она.