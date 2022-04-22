Инфекционист отметил улучшение ситуации с ковидом в Грузии

22 апр. 8:05

Директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе сообщил о том, что в стране наблюдается положительная динамика эпидемиологической ситуации как по статистике новых случаев, так и по статистике смертности.

"За последние две недели, несмотря на низкий темп вакцинации, в Грузии смертей от COVID на миллион человек меньше, чем в странах с большим количеством вакцинированных", - приводит его слова Sputnik Грузия.

По его словам, улучшение ситуации с распространением заболевания стало возможным благодаря оптимизации клинического ведения пациентов с COVID, проактивному лечению больных и широкому применению новейших препаратов, прежде всего ремедивизира, а также барицитиниба и тоцилизумаба.