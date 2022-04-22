В Шуше официально открылся V Съезд азербайджанцев мира

22 апр. 9:02

В эти минуты в городе Шуша проходит официальная церемония открытия V Съезда азербайджанцев мира, участниками которого стали около 400 представителей диаспоры из 65 стран мира.

Мероприятие открылось исполнением гимна Азербайджана. Затем собравшиеся почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шахидов, отдавших жизнь за свободу республики, минутой молчания.

Далее с приветственным словом к участникам Съезда обратился президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как передает корреспондент "Вестника Кавказа", в своей речи Ильхам Алиев прежде всего подчеркнул, что сегодняшнее событие – это съезд победителей, поскольку молодые воины добыли победу в войне для азербайджанского народа. Президент Азербайджана заверил собравшихся, что теперь народ вернется в земли своих предков, подчеркнув, что освобождение азербайджанской земли от оккупации всегда было первостепенной задачей для Азербайджанской Республики, и все дела государства были направлены именно на это.

Ильхам Алиев отметил, что хотел решить проблему оккупации дипломатическим путем, через переговоры. Однако переговоры продолжались 30 лет и были бессмысленными – они не дали никакого результата. Резолюции Совета Безопасности ООН о выводе армянских войск из Азербайджана не исполнялись. Ереван отказывался идти на диалог даже тогда, когда военные силы стали существенно неравными в пользу Азербайджана. Президент Азербайджана сказал, что до последнего надеялся, что руководство Армении осознает невозможность удержания под оккупацией земли другого государства в XXI веке.

В итоге боевые действия после очередной провокации оккупантов все-таки начались, и молодежь Азербайджана пошла на войну, готовая погибнуть за Победу. Азербайджан воевал не только с мировым армянством, но и с теми, кто его поддерживал – и победил. Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан показал, как вести войну цивилизованно. Армянская армия была разгромлена, на сегодняшний день ее де-факто не существует, из рядов ВС Армении в ходе боев было массовое дезертирство, в то время как ни один военнослужащий ВС Азербайджана не стал дезертиром.

Ильхам Алиев особо обратил внимание, что Азербайджан даже во время Отечественной войны был готов в любой момент завершить бои и решить вопрос вывода оккупационных войск с азербайджанской земли миром – как только правительство Армении дало бы срок полной деоккупации. Что касается формата Минской группы ОБСЕ, то она, по сути, и не была создана для армяно-азербайджанского урегулирования, а потому результатов от ее работы не было. МГ ОБСЕ, подчеркнул президент Азербайджана, создали ради вечной оккупации территорий республики, поскольку на нее влияло мощное лобби армянского национализма в странах-сопредседателях.

Азербайджанский лидер напомнил, что через год переговоров с новым руководством Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Карабах – это Армения. После этого Минская группа ОБСЕ уже не функционировала вовсе. Армения начала угрожать Азербайджану новой военной агрессией, при этом со стороны международных организаций не было никакой реакции. Армения гипнотизировала себя бредом о собственной несокрушимости, но этот бред был разрушен азербайджанским солдатом – и решающим событием стало именно освобождение Шуши. 9 ноября армянские оккупанты капитулировали.

Ильхам Алиев добавил, что для многих победа Азербайджана в войне против Армении оказалась неожиданностью. Считалось, что за 30 лет Армения построила на захваченных землях масштабные заградительные сооружения, а рельеф являлся слишком сложным для контрнаступления и удобным для удержания оккупированных территорий. Тем не менее, азербайджанская армия выполнила историческую миссию, хотя военные эксперты и говорили, что сделать это не получится.

Президент Азербайджана сообщил, что Шуша активно отстраивается после тех разрушений, что пережил город за три десятилетия оккупации. Он обратил внимание на то, что захватчики вели себя как вандалы, были разрушены не только здания и памятники культуры и истории, но и 17 родников в округе Шуши, поскольку этот город был для них чужим.

Ильхам Алиев отметил, что азербайджанская армия победила армянский фашизм. При этом националисты в Армении вновь хотят поднять голову, а потому Азербайджан продолжит усиливать армию, для этого делается очень многое. Что касается мирового сообщества, то ведущие страны, ООН и Евросоюз уже признали новые реалии. Минская группа в этом году отметит 30-летний юбилей, после чего ей остается только распуститься.

Сейчас же речь идет о подписании мирного договора. Президент Азербайджана сообщил, что Армения признала пять принципов, на которых должны строиться переговоры по всеобъемлющему мирному соглашению, и сам этот документ. Он подчеркнул, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана, и призвал не затягивать переговоры, поскольку они являются последним шансом Армении. Иначе Азербайджан тоже не признает территориальную целостность Армении и объявит об этом официально. Итоги войны должны быть для Армении реальным предупреждением.

Затем Ильхам Алиев обратился к истории появления армянского народа в азербайджанском Карабахе, указав, что Кюрекчайский мирный договор с Российской Империей в 1805 году подписывал Ибрагим Халил-хан. Армяне были переселены в регион в массовом порядке только в XIX веке, и только в XX веке Армении был подарен город Эриван. Зангезур – историческая территория Азербайджана – был незаконно присоединен к Армянской ССР в советское время, и создание в Азербайджанской ССР карабахской автономии было также незаконным.

До создания карабахской автономии на территории Армянской ССР проживало вдвое больше азербайджанцев, чем в Азербайджане армян, но с ее формированием было сделано все, чтобы изменить этнический состав региона. Постановление о переселении азербайджанцев 1947 года не было справедливым актом, подчеркнул президент Азербайджана. В годы Великой Отечественной войны азербайджанский народ потерял 350 тыс человек, 99% нефти фронту и тылу давала тогда именно Азербайджанская ССР – как можно было после этого так поступить с азербайджанцами?

Завершая речь, Ильхам Алиев заявил, что азербайджанцы, проживающие в других страна – большая сила для республики, и Баку учитывает их интересы в межгосударственных отношениях. 30 лет азербайджанский народ жил с фактом оккупации, и это было тяжело для всего народа, но сегодня ситуация в корне изменилась. Теперь азербайджанцы – это народ-победитель, а Азербайджан – государство-победитель, и в таком статусе они останутся на родных землях навсегда.