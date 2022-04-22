ВМС США не собираются проводить операции в Черном море

22 апр. 2:29

Военно-морские силы США в настоящее время не планируют проводить операции в Черном море. Об этом сообщил в ходе брифинга для журналистов официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Если вы спрашиваете, собираются ли военно-морские силы США участвовать в операциях на Черном море, то ответ - нет", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, в конце марта США вывели свои корабли из Черного моря из-за событий на Украине. В Пентагоне отметили, что не знают, когда корабли вернутся в Черное море. Данное решение будет зависеть от интересов национальной безопасности США, а также союзников и партнеров.