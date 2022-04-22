В Грузии будут выпускать БПЛА

22 апр. 7:25

До конца года на базе государственного военно-технического центра "Дельта" в Грузии будет налажено производство беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

По его словам, в настоящее время идет работа по развитию военной промышленности.

"Мы уже заключили соглашение по беспилотникам, подписали и создали совместное предприятие. Мы уже предпринимаем реальные шаги по запуску производства", - сказал он, отметив, что до конца года планируется выпустить на базе "Дельта" беспилотные летательные аппараты грузинского производства, передает Sputnik Грузия.