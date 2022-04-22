Трюдо: санкции России не изменят позицию Канады по Украине

22 апр. 7:05

Решение России ввести санкции в отношении Канады не изменит позицию Киева по отношению к Украине.

"Я могу сказать обо всех последних раундах российских санкций, что это не ослабит нашу решимость <...> делать все возможное, чтобы защитить Украину", - заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает ТАСС.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство информировало о том, что в качестве ответной меры РФ внесла в стоп-лист 61 гражданина Канады, которые причастны к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса властей в Оттаве.