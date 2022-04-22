Ставрополье поставит в Казахстан саженцы яблонь

22 апр. 6:25

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о том, что аграрии региона будут поставлять коллегам в Казахстане саженцы яблонь сорта "Ред Чиф".

По его словам, еще десять лет назад в России не производился посадочный материл для высокоинтенсивных садов, его приходилось закупать за рубежом.

Однако в настоящее время, как подчеркнул Владимиров, "Ставрополье не только производит саженцы и развивает садоводство на своей территории, но и экспортирует молодые деревца в другие регионы и за рубеж".