Посол России в США:  РФ добьется подтверждения безъядерного и нейтрального статуса Украины

22 апр. 6:55

Российская военная спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, заявил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, Москва добьется подтверждения безъядерного и нейтрального статуса этой страны.

Далее дипломат назвал частью "целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках" принятие Постоянным советом Организации американских государств (ОАГ) резолюции о приостановке статуса РФ в качестве наблюдателя при ОАГ из-за ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.