Около 80 тысяч рабочих мест появится в СКФО при реализации 35 прорывных проектов

21 апр. 23:33

Реализация 35 приоритетных проектов, входящих в модель экономического развития СКФО, позволит создать около 80 тыс рабочих мест, говорится в сообщении на сайте правительства РФ по итогам селекторного совещания по реализации прорывных проектов в субъектах округа.

"Общая стоимость прорывных проектов составит около 1,7 трлн рублей", - сказано в нем.

Каждый проект нуждается в детальной проработки, при которой будут приняты во внимание удорожание импортных материалов и оборудования, проблемы с логистикой, рост кредитных расходов. Участники совещания с главами регионов округа рассмотрели возможности переноса сроков реализации и параметров инвестпроектов.

Вице-премьер Александр Новак также сообщил, что правительство оценит возможность выделения дополнительного финансирования для субсидирования процентной ставки по кредитам.

"Наша экономика испытывает проверку на прочность. Для противодействия негативным влияниям объединились все участники процесса - правительство РФ, регионы СКФО, полпредство и бизнес. Ключевая задача - понять, где требуется помощь и перенастройка существующих механизмов", - пояснил чиновник.