Российско-армянскую торговлю дедолларизируют

Армения и Россия планируют торговать в местных валютах, а не в долларах, чтобы смягчить последствия международных санкций против России за спецоперацию на Украине. Армения уже начала платить за импорт российского природного газа в рублях, пишет Eurasianet.

”Обсуждается вопрос свопа в паре рубль/драм, благодаря которому у нас будут рубли, чтобы оплачивать импорт из России, а российские банки смогут предоставлять клиентам драмы по рыночному курсу”, - министр экономики страны Ваган Керобян, не уточнив, однако, когда именно может быть достигнута договоренность.

Россия - главное направление армянского экспорта. В 2021 году страна закупила продукцию на сумму в $850 млн, что составляет 27% от общего армянского экспорта. По данным министерства экономики Армении, 98% экспорта сельскохозяйственной продукции приходятся на Россию. По данным Обсерватории экономической сложности, 78% алкогольной продукции также отправляются в Россию.

Тем не менее торговый дефицит Армении с Россией составляет примерно миллиард долларов. Ереван закупает у Москвы практически весь объем газа, необходимый для отопления и электрогенерации, а также 99% пшеницы. Поскольку данные сырьевые товары в основном оцениваются в долларах на международных рынках, переход на рубли защитит Армению от волатильности обменного курса, как, например, когда рубль потерял половину своей стоимости после начала спецоперации.

Рубль укрепил позиции после того, как Москва установила контроль за движением валюты и вмешалась на рынок, сделав российскую валюту неконвертируемой. При этом в РФ стремятся к тому, чтобы рубль принимали за границей. Во время недавнего визита премьер-министра Никола Пашиняна в Москву и президент Владимир Путин, и премьер-министр Михаил Мишустин настаивали на необходимости перевести торговые обмены на рубли и драмы: ”В свете незаконных санкций, введенных против России недружественными странами, важно увеличить использование национальных валют в двусторонней торговле и усилить промышленное сотрудничество”, - Мишустин сказал Пашиняну 20 апреля.

Украинский кризис наносит ущерб экономикам всего бывшего Советского Союза, и Армения не исключение. 11 апреля Всемирный банк снизил прогноз роста для страны с 5,3% до спецоперации до 1,2%, прогнозируя дальнейшее снижение в случае, если украинский кризис затянется.

Независимые армянские эксперты находят логичным переход на рубли, поскольку экономики обеих стран связаны обменным курсом и денежными переводами, которые осуществляют многочисленные армяне, работающие в России. Эти факторы определяют армянскую экономику, и даже если российский рынок сузится, а трудовые мигранты потеряют рабочие места, ситуация не изменится в одночасье.

”Армении выгодно платить за российские товары в рублях, поскольку наша страна получает много средств в рублях через туристические каналы и частные денежные переводы от армянских мигрантов, работающих в России, - говорит экономист из Еревана Айказ Фанян. - Более того, расчеты в национальных валютах помогут избежать потерь при обмене валюты, причем немалых, учитывая многомиллионные долларовые сделки”.

Поскольку рублевая торговля будет носит двусторонний характер, на драме она никак не отразится, уверен директор промышленной группы ФИНАРМ, Ассоциации участников финансового рынка Карен Закарян. - Если Армения будет получать много рублей, и будет платить за российские товары в рублях, переживать не о чем. В данном случае ни Центральный банк, ни правительство вмешиваться не будут. Они бы вмешались, если поток рублей в Армению был односторонним”.

Однако использование рубля не спасет Армению от последствий экономического спада в России. Санкции, введенные против России, мгновенно ощутили в Армении, которой в прошлом месяце пришлось поднять базовую ставку на 125 пунктов до 9,25 %.

”Когда рубль упал, мы столкнулись с серьезными проблемами. Мы подписывали контракты с российскими коллегами в рублях и оказались в непростой ситуации: мы будем получать обесцененные деньги”, - говорит Егише Карапетян, ереванский бизнесмен, экспортирующий в Россию сухофрукты.

Использование рубля сделает Армению еще более зависимой от России в качестве импортера, считает Атом Маргарян. глава Лаборатории инновационных и институциональных исследований Армянского государственного экономического университета. ”Экспорту из Армении ничего не угрожает. Сырье, добываемое в Армении, отправляется в основном в Китай и европейские страны, а сельскохозяйственная продукция - в Россию, - говорит Маргарян. - Что касается импорта в Армению, то он может переправляться в Россию. Армянские импортеры отдают предпочтение российским товарам, поскольку торговля в рублях, в национальных валютах, снижает трансакционные издержки”.