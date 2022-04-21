Эрдоган: Турция продолжит курс на укрепление мощи ВМС

21 апр. 23:24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна продолжит курс на укрепление мощи военно-морских сил, пишет "Анадолу".

Власти Турции придают особую значимость укреплению оборонной мощи страны, заявил Эрдоган в своем видеообращении к участникам военных учений Mavi Vatan 2022 ("Синяя Родина").

Учения проходят с 11 апреля в акватории Средиземного, Черного и Эгейского морей, в них принимают участие 45 судов, самолетов и вертолетов ВС Турции.

По мнению Эрдогана, для Турции, чьи берега омываются многими морями, наличие мощных ВМС - насущное требование национальной безопасности.

"Мы продолжим курс на превращение Турции в сильнейшую морскую державу региона и мира в целом. Турецкие военные - не только защитники отечества, но и важные участники международных операций, проводники гуманитарных миссий", - отметил турецкий лидер.

Он указал на то, что ВМС Турции и Служба береговой охраны на сегодняшний день спасли на морях сотни тысяч жизней.