Загадочная вспышка гепатита в Европе

В начале апреля резко увеличилось число сообщений о воспалительных заболеваниях печени у британских детей. Внезапная вспышка заболеваемости гепатитом в Европе и США обеспокоила международные организации здравоохранения.

Как отмечает CGTN, Дания, Ирландия, Нидерланды и Испания сообщают о случаях заражения нетипичным вирусом гепатита среди детей до 10 лет, некоторым из которых потребовалась пересадка печени. ”На данный момент, точная причина вспышки гепатита среди детей неизвестна”, - заявил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, добавив, что расследования инициированы во всех странах, сообщающих о заболевших.

Гепатит - воспаление печени, жизненно важного органа, который перерабатывает питательные вещества, очищает кровь и борется с инфекциями. Среди основных симптомов вирусного заболевания лихорадка, усталость, потеря аппетита, тошнота, рвота, боль в животе, темная моча, светлый стул, боль в суставах и желтый цвет кожи. Разные виды гепатита имеют схожие симптомы и одинаково влияют на печень, однако острота и длительность заболевания определяется типом вируса, его вызвавшего. Болезнь может протекать относительно легко в течение нескольких недель, и крайне тяжело, с последствиями на всю жизнь, а иногда даже приводит к летальному исходу.

Когда и где началась вспышка

5 апреля Шотландия сообщила об увеличении случаев острого гепатита, спровоцированного неизвестным типом вируса среди ранее здоровых детей до 10 лет. Число заболевших начало расти по всей Великобритании, где в настоящее время зафиксировано уже 74 случая заболевания. Средний возраст заболевших 2-5 лет. Есть те, кто переживает заболевание в острой форме, а некоторым детям понадобилась трансплантация печени, сообщает британская Служба безопасности здравоохранения. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний не уточняет, сколько заболевших в четырех странах ЕС, но по данным ВОЗ, до пяти детей заболели в Ирландии и еще трое в Испании. В США в штате Алабама девять заболевших в возрасте от одного до шести лет. Двум из них необходима трансплантация.

Каковы возможные причины

Эту вспышку отличает то, что она не связана ни с одним известным вирусом гепатита, поэтому ученые рассматривают возможные альтернативные причины, в том числе и вирусные инфекции. Британское агентство здравоохранения заявляет, что некоторые из случаев, в отношении которых в данный момент ведется расследование, могли быть спровоцированы группой вирусов, которые называют аденовирусами.

Аденовирусы - вид распространенных вирусов, передающихся контактно-бытовым путем и вызывающих целый спектр не тяжелых заболеваний и симптомов, в том числе простуду, рвоту и диарею. Обычно аденовирус не вызывает гепатит, однако иногда он развивается в качестве осложнения вируса.

Британская служба здравоохранения сообщает, что другие инфекции и экологические причины также рассматриваются, в том числе и COVID-19. Агентство заявляет, что связи с вакцинацией от COVID-19 нет: ни один из заболевших в Великобритании не был привит от коронавируса. ”Никакой связи с вакциной от COVID-19 выявлено не было. С помощью опросников мы собрали детализированную информацию о питании, питье, персональных привычках, но не нашли какого-либо общего фактора воздействия”, - говорит Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Как решается проблема решается

ВОЗ и Европейское агентство здравоохранения призвали другие страны контролировать ситуацию и сообщать о случаях заболевания. Граждан призывают быть бдительными, а доктор Мира Чанд, директор отдела клинических и новых заболеваний в британском управлении здравоохранении просит родителей и опекунов ”внимательно следить за симптомами гепатита, в том числе и пожелтением кожи, и сразу же связываться с врачом, если что-то вдруг беспокоит”. Она рекомендует придерживаться ежедневных гигиенических процедур, в том числе мыть руки и не забывать о респираторной гигиене, чтобы предотвратить распространение большинства инфекций, которые в настоящий момент подлежат расследованию.

Всемирная организация здравоохранения считает, что учитывая всплеск заболевания и усиление эпиднадзора, вполне вероятно, что еще больше случаев будет выявлено до того, как источник заражения будет определен.