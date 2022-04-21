Власти США подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в НАТО

21 апр. 23:13

В Белом доме рассказали, что США в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в НАТО.

"Мы также пытаемся противодействовать [президенту РФ Владимиру] Путину <...> путем помощи Европе в сокращении поставок энергоносителей из России, поощрения таких стран, как Финляндия и Швеция, к вступлению в НАТО, укрепления восточного фланга альянса, противодействия негативным последствиям этой войны в развивающемся мире, в особенности в плане поставок продовольствия, энергоносителей и потоков мигрантов", - заявил в четверг на онлайн-семинаре заместитель помощника президента США по национальной безопасности, курирующий вопросы мировой экономики, Далип Сингх.

По его словам, эти меры в сочетании с экономическими санкциями должны позволить Вашингтону "создать рычаг воздействия" на Москву.

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что что Россия сделала Швеции и Финляндии предупреждения по поводу последствий их возможного вступления в альянс.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция могут подать заявки на членство в НАТО летом.