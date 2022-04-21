"Белавиа" будет чаще летать в Алматы и Нур-Султан

21 апр. 22:50

Национальная авиакомпания Беларуси "Белавиа" увеличит число рейсов из Минска в Алматы и Нур-Султан, такое сообщение распространила пресс-служба Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Это будет сделано с 29 апреля.

"Рейсы по маршруту Минск - Нур-Султан планируется увеличить с пяти до семи в неделю, по маршруту Минск - Алматы - с трех до семи рейсов в неделю", - пояснили в ведомстве.

В результате между Беларусью и Казахстаном будут совершаться 14 рейсов в неделю.

Между странами будут летать самолеты EMB190, EMB 170, Boeing 737.