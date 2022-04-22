Почему дорожают нефтяные фьючерсы

Вчера нефтяные фьючерсы подорожали из-за опасений по поводу ситуации в Ливии и на Украине, которые вновь вышли на первый план, однако более масштабные экономические угрозы и рекордный американский экспорт замедлили подорожание энергоресурса, отмечает Quantum Commodity Intelligence.

Вчера июньские фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $107,96 за баррель, а накануне стоимость бенчмарка составила $106,8 за баррель. Ценовой максимум, достигнутый в четверг, составил $109,8 за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI торговались вчера на уровне $103,58 за баррель по сравнению с $102,19 за баррель днем ранее.

В среду Ливия подтвердила, что продолжает терять более 50 тыс. баррелей экспортной нефти в день, а российский экспорт, по сообщениям, падает в апреле из-за введенных санкций. Европейские министры всё еще обсуждают шестой пакет санкций, и хотя нефтяное эмбарго маловероятно, дальнейшие финансовые ограничения могут оказать дополнительное давление на отгрузку российских баррелей. Германия заявляет, что ”старается изо всех сил” поскорее избавиться от зависимости от российских энергоносителей, но на это всё равно уйдет немало времени.

Кроме того, рынок всё еще не оправился от серьезного снижения Международным валютным фондом прогноза глобального экономического роста. Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК, в свою очередь, уверены в слабом росте спроса на нефть. Согласно данным МЭА, опубликованным в среду, совокупные запасы американской нефти и нефтепродуктов достигли рекордно низких уровней с 2014 года на третьей неделе апреля, в то время как общий экспорт нефти достиг очередного максимума в 10,6 млн баррелей в день.

”Учитывая структурные изменения, которые мы наблюдаем на мировом нефтяном рынке в отношении российских поставок и наряду с ожидаемым ростом американских, вероятно, США еще больше увеличат свой экспортный потенциал в ближайшие месяцы и годы”, - считает глава отдела товарных исследований из компании ING Уоррен Паттерсон.

Экспорт нефти и нефтепродуктов увеличился на 1,6 млн баррелей в день, что стало самым большим недельным скачком с начала года в связи с тем, что иностранные покупатели устремились за американскими баррелями после проблем с российскими. Второй раз в истории США общий нефтяной экспорт страны превысил 10 млн баррелей в день.