Вечер Азербайджана в Шатре Рамадана (ФОТО)

2 апреля в Москве, на Поклонной горе, открылся Шатер Рамадана. Он будет работать до 3 мая – весь в месяц Рамадан по мусульманскому календарю. В этом году в проекте, культурно-просветительская программа которого направлена на раскрытие темы этнокультурного многообразия, принимают участие десять стран: ОАЭ, Турция, Катар, Иран, а также республики СНГ.

Шатер Рамадана – ежегодный культурно-благотворительный проект, организуемый Духовным Управлением мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман РФ и правительства Москвы. К Мемориальной мечети на Поклонной горе с заходом солнца стекаются желающие разделить праздничный ужин-ифтар, послушать со сцены выступления и творческие номера профессиональных национальных коллективов.

Сегодня в Шатре прошел вечер Азербайджана. Руководитель гуманитарных программ Российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова сказала, что встреча на церемонии ифтара в благословенный месяц Рамазан, когда был ниспослан священный Коран, уже стала знаменательной традицией: "Исламские ценности являются неотъемлемой частью нашей национальной духовности. Мы привязаны к своей религии. Мы представляем ислам миру таким, какой он есть. Это религия мира, милосердия, и будем же продолжать эту деятельность и впредь".

"Сегодня Азербайджан наряду с лидерством в экономической, политической, культурной сферах известен как центр мультикультурализма, вносящий большой вклад в развитие религиозно-духовных ценностей в мировом масштабе. Рамадан - один из благословенных месяцев, освещающих наши души, призывающий их к миру, солидарности и нравственной чистоте. В этом месяце мусульмане переживают чувство гордости от добрых дел, благородных помыслов и чувство радости от победы нравственно-духовного содержимого над мирскими соблазнами", - сказала руководитель гуманитарных программ Российского представительства Фонда Гейдара Алиева.

По ее словам, "в Мемориальной мечети на Поклонной горе сложилась прекрасная традиция отмечать этот священный праздник совместно с представителями азербайджанской диаспоры и другими представителями мусульманской уммы. Из года в год Представительство Фонда Гейдара Алиева принимает активное участие в организации ифтара для верующих мусульман".

Тамилла Ахмедова выразила благодарность за постоянное внимание к проведению этого праздника вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой, подчеркнув, что деятельность Фонда Гейдара Алиева направлена на поддержку представителей всех религий: "Помощь больным, малоимущим, детям, оставшимся без родителей, как в Азербайджане, так и в России - лишь небольшой список угодных Аллаху дел, которыми занимается Фонд Гейдара Алиева и его Представительство в Российской Федерации".

Руководитель гуманитарных программ Российского представительства Фонда Гейдара Алиева акцентировала внимание на том, что долгие годы основной проблемой и болью Азербайджана оставался Карабахский конфликт: "Мы его решили с помощью нашей победоносной армии, благословением Аллаха и благодаря воли и решительности Верховного главнокомандующего, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева".

"В этот дорогой для нас день мы желаем упокоения души всем нашим шехидам, отдавшим жизнь за свободу Родины. Пусть наши молитвы в священный месяц Рамазан будут приняты. С этим пожеланием хочу сказать всем приглашенным гостям, уважаемым главам религиозных конфессий, представителям дипломатического корпуса: добро пожаловать, да благословит нас всех Аллах!", - заключила Тамилла Ахмедова.

Директор мусульманской школы в Москве Анас Хазрат Мамедов поздравил всех со священным месяцем, выразил надежду на то, что такие встречи в Шатре Рамадана будут организовываться ежегодно, а также поблагодарил Фонд Гейдара Алиева за проведение мероприятия: "Это огромная работа, колоссальный труд. Вы стольких людей собираете, столько гостей, накрываете прекрасный стол, показываете культуру Азербайджана. Больше семи лет Фонд Гейдара Алиева работает в этом направлении, и мы тоже стараемся участвовать в этом благом деле, которое сплачивает мусульман, сплачивает азербайджанцев. Сегодняшний день - важное событие для азербайджанцев, для всех мусульман, которые проживают в Москве. Надеюсь, и в других регионах, во всем мире мусульмане, в том числе азербайджанцы, будут организовывать такие встречи, которые нас объединяют".

"Пророк Мухаммед говорил, что когда наступает Рамадан, открываются врата рая, закрываются врата ада, а на шайтана надеваются цепи. Это на самом деле чудо. Сейчас, когда мы заходим в мечеть, видим много верующих: люди совершают намаз, люди читают Коран, слова Пророка. Люди угощают друг друга, устраивают ифтары. Это сплачивает нас. Рамадан воспитывает нас... Пророк Мухаммед говорил, Рамадан - это щит… Когда мы постимся, когда мы ради Аллаха делаем благие дела, это для нас защита и в этом мире, и в другом мире. В Рамадан мы совершаем очень много благих дел. Надо обязательно приходить на такие собрания, потому что на них ниспосылается милость Аллаха, прощаются наши грехи", - сказал Анас Хазрат Мамедов.