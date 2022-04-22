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Названо имя нового худрука Чиатурского театра в Грузии 

Названо имя нового худрука Чиатурского театра в Грузии 

Худруком Государственного профессионального драматического театра имени Акакия Церетели в Чиатура стал режиссер Давид Николадзе. 

В соответствии с законом о профессиональных театрах, он четыре года будет занимать эту должность, начиная со 2 мая 2022 года. Соответствующий приказ уже издан. 

Давид Николадзе получил профессиональное образование в Университете театра и кино имени Шота Руставели на факультетах режиссуры и актерского мастерства. В течение многих лет он занимался педагогической деятельностью не только в Грузии, но и в США и Турции, где преподавал актерское мастерство. 

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