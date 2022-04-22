Мастер-план агломерации Кавминвод будет разработан в этом году 

22 апр. 0:20

Стратегию пространственного развития или мастер-план агломерации региона Кавказских Минеральных Вод планируют разработать до конца этого года, сообщил заместитель гендиректора Фонда "ДОМ.РФ" Антон Финогенов.

По его словам, к середине 2023 года предполагается детально проработать проектные решения отдельно для Ессентуков, Железноводска и Пятигорска. "Первый срок — это разработка до конца этого года мастер-плана всей агломерации Кавминвод. И до июля 2023 года уже доработка мастер-плана этого документа более конкретными мастер-планами", - сказал он.

В свою очередь заместитель директора Института генплана Москвы Максим Гурвич отметил, что до конца мая планируется завершить комплексный анализ территории агломерации Кавминвод, а к концу лета будет подготовлена концепция пространственного развития агломерации Кавминвод, передает ТАСС.