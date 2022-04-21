Текущий спад экономики будет более масштабным, чем связанный с пандемией, считают в ЦБ РФ

21 апр. 22:03

В материалах департамента исследования и прогнозирования Банка России говорится, что рост годовой инфляции продолжится, а спад в экономике будет более масштабным, чем во время пандемии.

«Годовая инфляция будет продолжать возрастать из-за эффектов базы, но в меньшей степени, чем в марте. Ее устойчивое замедление произойдет в 2023 году, что создаст основу для возвращения инфляции к цели 4% в среднесрочной перспективе с учетом проводимой денежно-кредитной политики", - считают эксперты департамента.

Спад российской экономики, начавшийся в марте, при любых сценариях будет более масштабным, чем спад, связанный с пандемией коронавируса. "В марте российская экономика вошла в фазу спада в результате беспрецедентных санкционных мер и сворачивания деловых связей с Россией многими зарубежными компаниями. В отличие от краткосрочного "коронакризисного" спада, произошедшего в II квартале 2020 года, текущий спад с высокой вероятностью носит трансформационный, структурный характер и будет большим по масштабу и продолжительности при любых сценариях", - прогнозируют аналитики.

Мнение экспертов департамента может не совпадать официальной позицией ЦБ РФ.