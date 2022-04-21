В Северной Осетии будет восстановлена братская могила воинов-красноармейцев 

21 апр. 21:29

Более миллиона рублей выделили власти Северной Осетии на ремонт братской могилы воинов Красной армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в декабре 1942 года в селении Дур-Дур, сообщили в пресс-службе главы и правительства РСО-Алания по итогам приема жителей главой региона Сергеем Меняйло.

"Заявитель Казбек Кодзасов в своем обращении попросил провести в селении Дур-Дур ремонтно-восстановительные работы братской могилы воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в декабре 1942 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также в этом году планируется восстановить братскую могилу воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, недалеко от автодороги Дигора-Чикола.