Грузия и Турция нацелились на упрощение таможенных процедур

21 апр. 20:52

На Таможенно-пропускном пункте "Сарпи" состоялась встреча главы Службы доходов министерства финансов Грузии Левана Какава и заместителя министра торговли Турции Ризы Туны Турагаи.

Как отметил по итогам переговоров Какава, таможенные администрации Грузии и Турции намерены сотрудничать еще активнее для упрощения таможенных процедур. "Целью наших таможенных администраций является, на основе электронного обмена информации, еще большая активизация сотрудничества, что, в свою очередь, значительно упростит и ускорит таможенные формальности", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Какава также сообщил о готовности ежедневно работать на тем, чтобы международные перевозки осуществлялись беспрепятственно.

Кроме того, глава Службы доходов Минфина подчеркнул, что эффективное управление возросшим грузооборотом принесет гораздо больше результатов для граждан двух стран и бизнес-сектора.

Помимо этого, в рамках встречи обсуждались отношения Грузии и Турции в торговле и экономике, а также задачи, стоящие перед компаниями по международным перевозкам.