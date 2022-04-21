В ЦБ РФ рассказали, что может быть хуже санкций

21 апр. 21:06

Негативный эффект отказа иностранных компаний работать в России может оказаться выше негативного эффекта от прямых санкций, говорится в материалах департамента исследования и прогнозирования Банка России.

"Деловые связи иностранных компаний с российскими компаниями сворачиваются или сокращаются. Это явление может проявляться в разных звеньях логистической цепочки, связанной с ведением внешнеэкономической деятельности. В результате негативный эффект отказа работать на российском рынке по своему масштабу может превышать негативный эффект от прямых санкций", - считают эксперты регулятора.

Также они прогнозируют дальнейший рост годовой инфляции и сохранение высокого ценового давления в ближайшем будущем, в связи с тем что адаптация экономики России еще продолжается.

"После резкого всплеска цен в марте текущий темп роста цен снижается, хотя и остается высоким по сравнению с целью. При этом годовая инфляция будет продолжать возрастать. <…> Ее устойчивое замедление произойдет в 2023 году, что создаст основу для возвращения инфляции к цели 4% в среднесрочной перспективе с учетом проводимой денежно-кредитной политики", - говорится в материалах.