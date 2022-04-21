В США и Евросоюзе согласились продолжать координацию для поддержки Украины

21 апр. 20:39

В четверг, 21 апреля, в Брюсселе состоялась встреча заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман и генерального секретаря внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Госдепартамента США.

В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Украины. Стороны договорились продолжать координацию для оказания поддержки Киеву.

Помимо этого, Шерман встретилась в четверг с главой кабинета председателя Еврокомиссии Бьорном Зайбертом. Они, в частности, призвали Китай не содействовать России на Украине, передает ТАСС.