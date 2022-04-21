Почему экс-президенты готовы покинуть политическую арену, зачем России инвестиции в армянскую экономику, кто будет решать вопросы мира - Анализ армянских СМИ за 15-21 апреля

В офисе экс-президента Армении Сержа Саргсяна работают над заявлением о том, что последний выражает поддержку борьбе за спасение Карабаха и Армении и готов покинуть политическую арену, не претендуя на власть и передав эстафету молодому поколению, – пишут армянские СМИ.

Бывшие президенты Армении готовы уйти с политической арены?

Третий президент Армении Саргсян ведет переговоры с первым и вторым президентами, чтобы выступить с совместным заявлением. Но если не получится, не исключено, что заявление будет сделано в формате обращения к ним. Напомним, что еще до внеочередных парламентских выборов 2021 года первый президент Левон Тер-Петросян выступил с аналогичным предложением, а сейчас не против, похоже, и второй президент Роберт Кочарян: он также заявил, что не против передать эстафету молодым, - читаем в газете "Грапарак". "Однако после того, как глава фракции блока "Честь имею" Артур Ванецян начал сидячую забастовку, некоторые из окружения второго президента продолжают настаивать на том, что их лидером является Роберт Кочарян, и что только он может вывести страну из сложившейся ситуации", – отмечает газета.

Россия вкладывает в экономику Армении более $2 млрд

Объем российских инвестиций в экономику Армении превышает $2 млрд, - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на состоявшейся на этой неделе встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, - пишет новостное издание АРКА. "Мы заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества, реализации новых проектов в таких сферах, как энергетика, добыча полезных ископаемых, транспортная инфраструктура, фармацевтика, сельское хозяйство, цифровые технологии, высокие технологии", - сказал Мишустин, добавив, что такими инициативами занимается армяно-российская межправительственная комиссия. Российский премьер в условиях санкций против России заявил о важности более активного использования национальных валют в двусторонней торговле, использованию производственных коопераций, созданию новых возможностей для торговли.

"Россия считается основным торгово-экономическим партнером Армении, наш товарооборот и торгово-экономические связи постоянно растут. Мы также эффективно сотрудничаем в рамках ЕАЭС", - заверил Пашинян, отметив богатый опыт сотрудничества в сфере энергетики и стратегические планы по развитию этой сферы. Пояснив, что в сфере транспорта и других отраслях есть конкретные программы, армянский премьер сказал, что с президентом России Владимиром Путиным накануне была достигнута договоренность о том, что межправительственная комиссия должна стать основной площадкой для реализации договоренностей, достигнутых в сферах экономики, энергетики и других сегментах.

Россия предоставила решать вопросы мира армянскому народу

На политическом поле Армении сформировалось превратное мнение о том, что РФ не позволит, чтобы западные силы вывели Армению из зоны ее влияния, и в решительный момент Россия с помощью армянской оппозиции начнет процесс смены власти для отстранения от власти прозападного Пашиняна, - читаем в газете "Грапарак".

"В действительности последние контакты между высокопоставленными должностными лицами РФ и нашими политическими деятелями констатируют совершенно другое. Один из политических деятелей в Москве пытался добиться от российских правящих кругов заверения, что если они начнут процесс смены власти, то их поддержат, и получил очень резкий ответ. Ему прямым текстом сказали, что не собираются вмешиваться во внутриполитическую жизнь Армении и не будут препятствовать подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Их задача – присутствие российских миротворцев в Карабахе. Если Армения и армянский народ хотят признать территориальную целостность Азербайджана и по частям сдавать свою землю, то почему Россия должна вмешиваться в этот процесс и портить отношения с Азербайджаном и Турцией? В Москве намекнули, что присутствие российских миротворцев будет обеспечено мирным соглашением и смежными актами, а остальное – выбор армянского народа: хотят сдать Карабах - пусть сдают, хотят, чтобы Пашинян был премьер-министром - пожалуйста, если хотят открыть ворота страны перед турками и азербайджанцами, то опять нет проблем", - отмечает издание.

В СНБ "взяли на заметку" Нарека Налбалдяна

Новый владелец особняка бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна, Нарек Налбандян, был вызван в Службу национальной безопасности (СНБ) на допрос, - пишет газета "Жоховурд". "В частности, у него хотели узнать о процессе покупки недвижимости, однако не стали задавать много вопросов. Следователи просто поинтересовались, как они договорились о сделке, какие обсуждения велись. Основные следственные действия по этому уголовному делу проводятся следователем Антикоррупционного комитета. СНБ, по большому счету, контролирует действия следователей, чтобы понять, они сделали в рамках этого дела. Добавим, что продажа этого особняка – очень темная история. Новоявленный олигарх Нарек Налбандян приобрел находящееся под арестом имущество на непонятных правовых основаниях. Собственник дома Овик Абраамян до сих пор не допрошен. Что Нарек Налбандян выдумал или рассказал правоохранителям, представим в ближайшее время", - пишет газета, добавляя, что сам олигарх комментариев пока не дал.

Оппозиция готова начать уличную борьбу против власти

Парламентская оппозиция обещает, что на следующей неделе начнет уличную борьбу против власти, - читаем в газете "Грапарак". "Обсуждается вопрос проведения в Ереване и областях акций неповиновения – забастовок, к которым присоединяться студенты. Решили объединить все оппозиционные силы, которые обеспокоены судьбой Армении. Руководители двух фракций обсудили в парламенте свои действия. По нашим сведениям, разработан план конкретных действий и принято решение начать активный этап борьбы, который стартует в течение ближайших дней. Было отмечено, что медлить больше нельзя и есть необходимость вывести людей на улицу. Нам сказали, что на этом этапе будет решен также вопрос смены поколений – на первый план выйдут более молодые оппозиционеры. Конечно, их ждут трудные времена, поскольку в их командах также есть сторонники того, чтобы бывшие президенты оставались на арене. Однако они тоже понимают, что с общественным мнением нужно считаться и не время сидеть дома.

Звучала точка зрения, что акции нужно начать именно в эти выходные, однако поскольку Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник Святой Пасхи, решили отложить акции на несколько дней. А вот депутаты блока "Армения", начиная с объявленного Артуром Ванецяном сидячего пикета, заявляют, что оппозиция будет вести децентрализованную, сетевую борьбу. "Эти действия собирались начать с парламентских слушаний 21 апреля, которые отменены властями. А кульминацией должно стать традиционное факельное шествие молодежи АРФД 23 апреля, которому в этом году, возможно, будут приданы исторические нюансы – лейтмотивы Баш-Апаранского, Сардарапатского, Каракилисского сражений. Молодежь по традиции поднимется с факелами в Цицернакаберд, однако не уйдет оттуда, а останется ночью, чтобы продолжить шествие на следующий день. Это станет своеобразной демонстрацией силы, после чего стартуют все акции. Предполагается, что две фракции будут действовать одновременно, а точнее, параллельно. Однако есть проблема единого лидера, координатора действий, посему каждая из сил попытается решить проблему отдельными акциями и силами", - отмечает автор публикации.

Эпоха мира начнется с репрессий

Власть решила подготовить армянский народ к эпохе мира, эта миссия возложена на правоохранительные органы, - читаем в газете "Грапарак". "В беседе с нами один из высокопоставленных должностных лиц полиции рассказал, что на днях в полиции было организовано большое собрание, руководящий состав дал задание правоохранителям выявить в селах и городах местных активистов, тех людей, которые могут создать проблемы для проводимого Пашиняном курса. В частности тем, кто после подписания мирного соглашения с Азербайджаном может создать очаги протеста. Полиции также дано указание о проведении работы с такими людьми, естественно, полицейскими методами. Объяснить, как важен мир, и дать понять, что ни в коем случае нельзя препятствовать этому процессу. А тем, кто не поймет, объяснить более "понятными" методами", - пишет газета.

Ванецян послал армян… в холодильники

Нынешние власти изначально обманывали своих избирателей, - заявил сегодня в ходе пресс-конференции на площади Свободы руководитель фракции "Честь имею", председатель партии "Родина" Артур Ванецян, - пишет интернет-издание Aysor.am. "В ситуации, когда обсуждается вопрос существования Армении, обсуждение социально-экономических проблем общества иногда оказывается на втором плане. Они пришли к власти с обещанием, что снизят тарифы на электроэнергию и газ, отменят штрафы. Все подорожало, начиная от продуктов питания и до коммунальных расходов. Зарплаты не повышаются. Теперь хочу задать простой вопрос: дорогие граждане, кто из вас стал лучше жить после их прихода к власти? Посмотрите по сторонам и увидите, что исключительно те, кто находится во власти. Ни у кого жизнь не улучшилась. У всех снизился уровень жизни. Уважаемые граждане, Пашинян пришел к власти, обещав вам хорошую жизнь. Сейчас идите, откройте холодильники и посмотрите, вы стали лучше жить или нет? Однозначно уверен, что 90% стали жить хуже. Кто стал лучше жить? Исключительно чиновники "Гражданского договора", - сказал Артур Ванецян, пишет издание.