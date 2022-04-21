Российские ПХГ рекордно заполнятся газом к зиме

21 апр. 20:31

"Газпром" к следующей зиме намерен создать в российских подземных хранилищах газа рекордный резерв - 72,662 млрд кубометров газа.

"Для надежной работы ЕСГ (единая система газоснабжения) в осенне-зимний период 2022-2023 года правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам: к началу следующего сезона отбора создать оперативный резерв газа в ПХГ на территории России в объеме 72,662 млрд кубометров, а также увеличить потенциальную максимальную суточную производительность до 852,4 млн кубометров. Таким образом, показатели выйдут на новые рекордные уровни", - говорится в сообщении холдинга.

Оперативный резерв газа в ПХГ на территории Беларуси составит к будущей зиме 1,09 млрд куб м, в ПХГ на территории Армении - 0,107 млрд куб м.