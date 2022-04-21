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ЦБ РФ увеличил срок обязательной продажи валюты до 60 рабочих дней

ЦБ РФ увеличил срок обязательной продажи валюты до 60 рабочих дней

Банк России смягчает валютный контроль для всех экспортеров, срок продажи валюты увеличивается с 3 до 60 дней.

"Все экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной, начиная с 19 апреля 2022 года, на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном указом президента РФ от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках", - сообщает пресс-служба регулятора в четверг.

В ЦБ добавили, что решение принято на фоне стабилизации ситуации на валютном рынке.

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