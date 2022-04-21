ЦБ РФ увеличил срок обязательной продажи валюты до 60 рабочих дней

21 апр. 20:16

Банк России смягчает валютный контроль для всех экспортеров, срок продажи валюты увеличивается с 3 до 60 дней.

"Все экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной, начиная с 19 апреля 2022 года, на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном указом президента РФ от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках", - сообщает пресс-служба регулятора в четверг.

В ЦБ добавили, что решение принято на фоне стабилизации ситуации на валютном рынке.