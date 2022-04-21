В Грузии обокрали офис "Единого национального движения"

21 апр. 19:52

В районном центре Хелвачаури, расположенном в 8 км от Батуми, неизвестные обокрали офис крупнейшей в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение". Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, инцидент случился утром 21 апреля. Злоумышленники проникли в офис и вытащили из него персональный компьютер.

Районный глава партии ЕНД Миша Болквадзе рассказал, что в украденном компьютере хранилась важная информация. Политик допускает, что за кражей могут стоять представители власти и спецслужб.

В настоящее время на месте происшествия работают эксперты-криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье 177 УК Грузии "Кража", передает телеканал "Рустави 2".