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США передадут Украине новый пакет военной помощи на $800 млн

США передадут Украине новый пакет военной помощи на $800 млн

США направляют Украине новый пакет военной помощи на $800 млн. Об этом сообщил в своей речи в Белом доме президент США Джо Байден.

"Этот пакет включает в себя тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц, а также 144 тыс боеприпасов для этих гаубиц", - цитирует американского лидера ТАСС.

Глава Белого дома также отметил, что он включает больше тактических Беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, Байден сообщил, что на следующей неделе администрация США направит на Конгрессу США дополнительный запрос на увеличение военной помощи Украине.

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