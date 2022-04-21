Россия внесла в стоп-лист десятки чиновников США и Канады

21 апр. 19:20

Россия ответила на санкции, добавив в стоп-лист 29 граждан США, а также 61 гражданина Канады, сообщает в четверг МИД РФ.

"В ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые администрация [президента США] Джо Байдена подводит все большее число граждан России - как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов, ученых и деятелей культуры, - в стоп-лист вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников", - информирует министерство.

В стоп-лист внесены вице-президент США Камала Харрис и глава Meta (запрещена в РФ, признана экстремистской) Марк Цукерберг. В МИД отметили, что стоп-лист будет пополнен еще в ближайшее время.

Также введены санкции в отношении 61 гражданина Канады, "в числе которых высшие государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и ведущих СМИ, непосредственно причастные к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса правящего в Канаде режима". В список попали директор по коммуникациям аппарата премьер-министра Канады Кэмерон Ахмад, командующий силами специальных операций ВС Канады генерал-майор Стив Боивин и другие.