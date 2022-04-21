Турция создаст еще одну авиакомпанию для российских туристов

21 апр. 19:12

Еще одна авиакомпания, предназначенная для перевозки российских туристов на турецкие курорты будет создана в Турции.

Как сообщает AirportHaber, новый перевозчик будет базироваться в Анталье.

Предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции уже получено, компания MGA (Mavigok Aviation) планирует в кратчайшие сроки завершить создание перевозчика.

Новая авиакомпания начнет деятельность с четырех самолетов типа Boeing-737-900 и Boeing-777. Перевозчик в первую очередь будет совершать рейсы в Россию, затем география полетов может быть расширена.

Компания MGA, как сообщается, связана с российским чартерным перевозчиком Azur Air.

Напомним, в Турции в конце мая начнет работать авиакомпания Southwind, она создана специально для перевозки российских туристов.