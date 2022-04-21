Правящая партия Грузии отмечает 10-летний юбилей

21 апр. 18:40

В четверг, 21 апреля, правящая партия "Грузинская мечта - демократическая" отмечает 10 лет со дня основания. В заявлении политсовета партии, опубликованном по случаю юбилея, сказано, что "Грузинская мечта" сыграла решающую роль в новейшей истории республики.

"С 2012 года по сей день "Грузинская мечта" девять раз завоевала мандат доверия общества, за что мы еще раз благодарим грузинский народ. Оправдание этого доверия - наша самая большая ответственность и ежедневная забота", - сказано в тексте.

В заявлении подчеркивается, что правительство "Грузинской мечты" - первое правительство Грузии, при котором в стране не было войны. "Благодаря прагматичной внешней политике, несмотря на серьезные вызовы безопасности, "Грузинская мечта" укрепила мир и качественно повысила уровень стабильности и безопасности страны", - рассказали в правящей партии

В "Грузинской мечте" также указали на то, что они обеспечили высокий стандарт защиты свободы и плюрализма СМИ, экономической свободы и права на собственность. А суд, прокуратура и МВД не используются в качестве репрессивного механизма.

Кроме того, в заявлении обращается внимание на то, что за время правления "Грузинской мечты" в стране улучшилась ситуация с правами человека, уменьшилось количество случаев рэкета бизнеса. Количество заключенных сократилось в 2,5 раза, а их смертность - в 12 раз.

Напомним, учредительный съезд партии "Грузинская мечта" состоялся 21 апреля 2012 года.