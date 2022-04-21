"Бессмертный полк" в Кабардино-Балкарии пройдет очно

21 апр. 18:30

В Кабардино-Балкарии в День Победы состоится очное шествие "Бессмертного полка".

"Глава КБР Казбек Коков поручил приступить к организации шествия "Бессмертного полка", отметив, что эпидемиологическая ситуация в этом году позволяет провести патриотическую акцию в очном формате", - сообщает пресс-служба главы региона.

В 2020 и 2021 годах "Бессмертный полк" в России проходил онлайн из-за пандемии.

"Надо нацелиться на то, что мы однозначно будем проводить "Бессмертный полк" полноценно и масштабно", - заявил Коков, его слова приводит пресс-служба.