Пригожин и Курченко попали под санкции ЕС

21 апр. 17:44

Российские бизнесмены Евгений Пригожин и Сергей Курченко включены в санкционный список Европейского союза по Украине. Об этом говорится в размещенном сегодня в Официальном журнале ЕС заявлении Совета Евросоюза.

Эти ограничительные меры предполагают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку финансовых активов.

В заявлении подчеркивается, что санкции против Пригожина и Курченко введены "за их роль в подрыве территориальной целостности и независимости Украины и получение доходов от решений России, связанных с присоединением Крыма и дестабилизацией Восточной Украины".