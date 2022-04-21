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Пригожин и Курченко попали под санкции ЕС

Пригожин и Курченко попали под санкции ЕС

Российские бизнесмены Евгений Пригожин и Сергей Курченко включены в санкционный список Европейского союза по Украине. Об этом говорится в размещенном сегодня в Официальном журнале ЕС заявлении Совета Евросоюза.

Эти ограничительные меры предполагают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку финансовых активов.

В заявлении подчеркивается, что санкции против Пригожина и Курченко введены "за их роль в подрыве территориальной целостности и независимости Украины и получение доходов от решений России, связанных с присоединением Крыма и дестабилизацией Восточной Украины".

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