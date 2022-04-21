Туристические регионы России получат 4 млрд рублей на строительство отелей

21 апр. 17:36

Правительство России выделит порядка 4 млрд рублей на строительство быстровозводимых гостиниц в подходящих для туризма регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании кабинета министров.

"Сегодня выделим 4 млрд рублей 19 субъектам Российской Федерации с высоким потенциалом развития туризма. Средства пойдут на поддержку свыше 50 общественных инициатив по строительству быстровозводимых отелей, а это не менее 2,5 тыс номеров", - заявил Мишустин.

Он отметил, что бизнесмены также принимают активное участие в развитии туристических регионов. "Предприниматели готовы вложить в такие проекты более 4,5 млрд рублей частных инвестиций", - сказал премьер.

Строительство новых отелей позволит создать новые рабочие места и увеличить номерной фонд в регионах. "Наступает сезон отпусков, и наши граждане будут больше времени проводить на природе, путешествовать по российским регионам. А для этого нужно создавать хорошие условия", - подчеркнул он.

По словам Мишустина, правительство продолжает поддерживать сферу туризма, прежде всего речь идет о формировании современной гостиничной инфраструктуры. "Каким бы красивым и уникальным ни было место, если там нет хотя бы базовых условий комфорта, оно не станет популярным. Тем более что многие путешествуют с детьми", - заключил премьер.