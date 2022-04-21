Румыния вспомнила про собственные запасы газа в Черном море

Румынское правительство, напуганное угрозой отказа Европы от российского газа на фоне ситуации в Украине, на этой неделе продвинулось на пути к принятию законопроекта, который позволил бы эффективно использовать свои запасы природного газа в Черном море. Похоже, что прогрессивное налогообложение на добычу газа на морском шельфе, а также запрет на экспорт теперь отменят в Румынии в течение нескольких недель, пишет Emerging Europe.

Хотя сейчас Румыния импортирует меньше газа, чем большинство членов Евросоюза (всего 24% в 2021 году, по данным Евростата), в стране опасаются, что без разработки черноморского газа, объем импорта может вырасти.

На этой неделе руководство Министерства энергетики заявило, что неспособность использовать примерно 200 млрд кубометров природного газа на шельфе Черного моря может привести к тому, что к 2030 году до 53% газа придется импортировать, учитывая сокращение запасов на суше и увеличение потребления. Пока шельф Черного моря обеспечивает примерно 10% потребности Румынии в газе, однако нынешние месторождения разрабатываются десятилетиями и их срок службы уже подходит к концу.

Согласно отчету, подготовленному Deloitte в 2018 году, разработка новых крупномасштабных проектов в Черном море потребует значительных инвестиций. Однако новым инвестициям препятствует прогрессивное налогообложение, введенное предыдущим правительством Румынии в 2018 году, также тогда были наложены ограничения на экспорт черноморского газа. Но в рамках нового законопроекта налоги снизят, а большинство экспортных ограничений, за исключением чрезвычайных ситуаций, будет снято.

"Острая необходимость нарастить производство"

Сектор разведки и добычи на шельфе Черного моря может привлечь совокупные инвестиции в размере до $16 млрд. Такие инвестиции способны в среднем создать или сохранить до 30 тысяч рабочих мест в год в течение всего срока эксплуатации газовых черноморских месторождений, совокупный объем добычи при этом может достигать $71 млрд, а совокупные взносы в государственный бюджет Румынии - $26 млрд.

По данным Федерации работодателей нефтегазовой отрасли, объединяющей основных производителей природного газа в стране, разработка газовых месторождений на шельфе Черного моря может сделать Румынию крупнейшим производителем природного газа в Европейском союзе.

"Нефтегазовая отрасль сейчас находится на переломном этапе. В нынешней геополитической ситуации острая необходимость увеличения внутреннего производства - это ответственность, которую несут как компании-производители, так и члены румынского правительства, не только перед [румынскими] гражданами, но и перед всем Европейским союзом, частью которого является Румыния," - говорит директор организации Каталин Ницэ.

Необходимый шаг

OMV Petrom, крупнейшая нефтегазовая группа в Юго-Восточной Европе, которая владеет долей в одном из крупнейших газовых месторождений в Черном море "Блок Нептун", приветствовала новый закон, заявив, что это "крайне необходимый" шаг.