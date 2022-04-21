В Казахстане готовят новые меры поддержки бизнеса

21 апр. 17:27

Состоялось совещание правительства Казахстана по дополнительным антикризисным мерам, готовятся новые меры поддержки бизнеса.

Новые меры поддержки будут способствовать развитию отечественных компаний и снизят административную нагрузку, считают в правительстве. Предлагается не включать в Реестр недобросовестных поставщиков в рамках госзакупок те компании, которые столкнулись с форс-мажорными обстоятельствами. В пресс-службе премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова уточнили, что главное условие - компании должны исполнить свои обязательства.

Также в правительстве предложили увеличить размеры государственного субсидирования страховых премий для поддержки сельхозпроизводителей.

Кроме того, было поддержано предложение по расширению льготного лизинга сельхозтехники произведенной в Казахстане.

Смаилов поручил проработать вопросы реализации озвученных на совещании мер.