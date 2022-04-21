Великобритания запретила серебро и икру из России

21 апр. 17:09

Лондон ввел запрет на импорт серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов, включая икру, из России, сообщает в четверг департамент международной торговли.

"Новые санкции, объявленные сегодня министром международной торговли Анн-Мари Тревельян и канцлером казначейства Риши Сунаком, будут включать запрет на импорт серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов из России, включая икру", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Великобритания увеличит на 35 п.п. тарифы на товары из России и Беларуси на сумму около 130 млн фунтов стерлингов, включая алмазы и каучук.