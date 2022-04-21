Любители йоги и аюрведы получат специальные визы в Индию

21 апр. 16:40

Руководство Индии намерено выдавать специальные визы для иностранцев, которые желают заняться йогой или аюрведой, пишет газета The Indian Express.

"Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о планах по запуску специальных виз для иностранных туристов, которые хотят воспользоваться услугами традиционной медицины - аюрведой, йогой и натуропатией, юнани, сиддхи и гомеопатией", - цитирует ее "Интерфакс".

Новая инициатива входит в состав правительственной кампании Heal In India, цель которой - развитие медицинского туризма в Индии.

Визу назовут Ayush visa, стоимость и сроки ее запуска не уточняются.