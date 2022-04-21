Израиль отменяет масочный режим

21 апр. 16:34

Минздрав Израиля сообщил о том, что начиная с субботы 23 апреля, в стране отменяется режим обязательного ношения защитных масок в помещениях.

Также уточняется список мест, где по-прежнему будет требоваться ношение защитной маски. Это больницы, поликлиники и аптеки, организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь, учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых), международные авиарейсы, также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции после положительного теста на ковид.

Помимо этого, в ведомстве порекомендовали людям из групп риска продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.